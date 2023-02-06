"В зимний период организованные туристы в основном бывают в Стамбуле и провинции Анталья. Организованных туров и заездов в города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в восточной части Турции в этом году не было. По информации от принимающих офисов "Интуриста" в Стамбуле, все туристы находятся на связи с гидами и отдыхают по программе", — рассказали в компании.

Там добавили, что для Турции сейчас низкий сезон и россиян там в принципе не так много.

"Основные туристические заезды в провинцию Анталья начнутся в апреле, а если говорить о Стамбуле, то спрос на него также растет на весенний период, поэтому, вероятнее всего, сегодняшние трагические события на спрос не повлияют", — добавили в компании.

Крупное землетрясение произошло в восточной части Турции и соседней Сирии в ночь на понедельник, более 300 человек погибли в обеих странах, более тысячи ранены, сообщает CNN.

Как уточняется, подземный удар произошел в турецкой провинции Газиантеп и ощущался в нескольких странах, включая Сирию и Ливан. В Турции погибли не менее 76 человек, более 440 ранены. В соседней Сирии погибли не менее 237, ранено более 630. Погибшие есть в Алеппо, Хаме и Тартусе.

По данным геологической службы США, землетрясение стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда погибли 30 тыс. человек.