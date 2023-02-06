По данным из его презентации, в 2021 году пассажиропоток аэропортов Татарстана составил 4,6 млн человек. Таким образом, в 2022 году их совокупный пассажиропоток вырос на 2,3%.

Как сообщалось, крупнейший аэропорт республики — международный аэропорт Казани — в 2022 году увеличил пассажиропоток на 3,7%, до рекордных 4 млн человек.

В материалах к выступлению главы Минтранса Татарстана также говорится, что в 2022 году пассажиропоток аэропорта "Бегишево" снизился на 5,5% — до 618 тыс. человек, в том числе на внутренних рейсах — на 4,2%, до 611,6 тыс. человек. Пассажиропоток аэропорта Бугульмы сократился в прошлом году на 6,5%, до 40,1 тыс. человек.