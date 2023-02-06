"В понедельник, 6 февраля, в Спасском муниципальном районе к людям попали три медвежонка", — говорится в сообщении.

Оставшихся одних детенышей обнаружили местные жители, они и позвонили охотнадзор, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

Председатель правления центра реабилитации "Тигр" Виктор Кузьменко сообщил "Интерфаксу", что детеныши целы, переломов у них нет.

"Они к нам только поступили. Нужно смотреть, каким будет их состояние в дальнейшем, как они будут есть и набирать вес. Они же не могут сказать, что у них болит. Мы их кормим каждые час-два, делаем массаж живота, как детям. Медвежатам уже пару недель, все трое самцы", — отметил Кузьменко.

В начале января в МРОО "Центр "Тигр" из Черниговского района также привезли двух детенышей гималайского медведя. Местные жители при заготовке дров случайно наткнулись на берлогу. Медведица убежала, а новорожденные детеныши, еще даже не обросшие шерстью, остались.

"Это самец и самка. Они в удовлетворительном состоянии, едят, потихоньку набирают вес, по 10-20 граммов в день идет прибавка. Будем надеяться, что с ними все будет хорошо", — добавил Кузьменко.

Замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый заявил, что медведица, которую спугнули из берлоги, обычно находит новое место для спячки. А вот оставшиеся детеныши либо погибают, либо их спасением занимаются люди. Каждый год в конце лета и начале осени в дикую природу отпускают медведей в возрасте 8-9 месяцев, уже способных о себе позаботиться.

"У медведиц, когда они рожают в берлоге, еще отсутствует материнский инстинкт. Она же в спячке находится. Если рядом что-то происходит, например, лесозаготовки, трактор проехал, медведица пугается и убегает. К медвежатам она уже не вернется, потому что не понимает, что они у нее уже есть. Это фактор случайности", — уточнил Кузьменко.

Специалист добавил, что материнский инстинкт у медведицы просыпается, когда она сама выходит из спячки вместе с детенышами.