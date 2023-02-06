Представитель "Авроры" в аэропорту Владивостока подтвердил "Интерфаксу" начало продаж билетов на новые рейсы.

"Да, билеты уже можно купить. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям", — сказал представитель авиакомпании.

"Мы подтверждаем, что аэропорт Владивосток взаимодействует с авиакомпанией "Аврора" по возобновлению полетов в Харбин с конца марта до двух рейсов в неделю", — говорится в официальном комментарии пресс-службы АО "Международный аэропорт Владивосток".

В настоящее время рейсы из Владивостока в города Китая не выполняются.

Ранее сообщалось, что "Аврора" в ноябре 2022 года начала выполнять прямые полеты в Харбин из другого дальневосточного города — Хабаровска. Сейчас рейсы выполняются дважды в неделю.