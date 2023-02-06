При этом отмечается, что пострадавших нет, афтершоки были не сильными. Здания не повреждены.

В Ливане землетрясение ощущалось примерно 40 секунд, многие люди вышли на улицы или же уехали подальше от зданий на автомобилях. По данным телеканала "Аль-Арабийя", в ряде районов Ливана в рамках мер предосторожности провели эвакуацию из жилых домов.

Израильское издание Times of Israel сообщает, что землетрясение произошло в 3:17 утра по местному времени и ощущалось на севере и в центральной части страны. В Управлении аэропортов Израиля сообщили, что рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Стамбул задержаны.

Согласно Европейско-Средиземноморскому сейсмологическому центру, в Греции, на Кипре, Ираке и Египте также зафиксированы незначительные подземные толчки.

Ранее сообщалось, что более 300 человек погибли в Турции и Сирии после мощного землетрясения.