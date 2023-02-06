"В рамках мероприятия 16 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска предложат жителям и гостям острова блюда из наваги и корюшки, рецепты которых разработали шеф-повара заведений специально для гастрофестиваля. Островные мастера докажут, что свежевыловленная зимняя рыбка может стать настоящим деликатесом высокой кухни", — говорится в сообщении.

В числе новых блюд — паштет из корюшки с клюквенным чатни, фаршированная корюшка на подушке из гратена, риет из наваги с клюквенным мармеладом.

Еще одной новинкой гастрономического фестиваля в текущем году станет участие компании, специализирующейся на доставке блюд, "поэтому отведать интересные блюда можно будет и не выходя из дома".

Пресс-служба отмечает, что гастрономический фестиваль "Наважный fest" стал частью гастрономического туризма островного региона, а для местных кафе и ресторанов он "становится настоящим батлом, с каждым годом они усложняют свои блюда".

Организаторы фестиваля — Сахалинский туристско-информационный центр при поддержке министерства туризма Сахалинской области и региональной ассоциации кулинаров и рестораторов "Сакура".

Фестиваль проходит в регионе третий год подряд и приурочен к фестивалю любительской зимней рыбалки "Сахалинский лед", который состоится 23 февраля на реке Найба в Долинском районе (юг Сахалина).