Агентство Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщает, что в результате землетрясения в семи провинциях Турции погибли как минимум 76 человек и около 440 получили ранения.

В свою очередь агентство SANA со ссылкой на Минздрав Сирии сообщает о как минимум 237 погибших и 639 пострадавших в стране, большинство из них находились в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус.

В Турции сотрудники Турецкого Красного полумесяца оказывают помощь пострадавшим, в районы землетрясения направлена гуманитарная помощь, в частности продукты питания и палатки. Поисково-спасательные группы организации работают совместно с AFAD.

Anadolu сообщает, что Азербайджан направит около 370 спасателей в зону землетрясения. Готовность помочь также выразили в США.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях.

По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка магнитудой 7,8. залегал на глубине 18 км примерно в 33 километрах от и столицы провинции города Газиантепа и в 26 километрах от города Нурдаги одноименной провинции.