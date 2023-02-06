По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 04:17 мск землетрясения находился в 33 км северо-западнее города Газиантеп.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,5, Геологическая служба США — в 7,8.

Мощное землетрясение утром в понедельник на юге Турции и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях.

Associated Press со ссылками на источники из числа местных официальных лиц сообщает, что число жертв мощного землетрясения превысило 100 человек.

По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка магнитудой 7,8. залегал на глубине 18 км примерно в 33 километрах от и столицы провинции города Газиантепа и в 26 километрах от города Нурдаги одноименной провинции.