Первое место по турпотоку в Таиланд заняла Малайзия, откуда приехали 257,68 тыс. туристов. На втором месте Россия – 202,64 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров Южная Корея (168,6 тыс.). Также в первую пятерку вошли Индия (101,34 тыс.) и Китай (91,1 тыс.).

Среди стран Европы россияне стали лидерами по турпотоку. С большим отставанием за ними следует Великобритания (76,3 тыс.), Германия (71 тыс.). На четвертом месте Франция (59,8 тыс.). Замыкает пятерку Швеция (30,9 тыс.).

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), самый популярный курорт в Таиланде у россиян — Пхукет, на втором месте Паттайя.

«По информации российских турагентов, спрос на Таиланд очень высокий. Мест в отелях на Пхукете на февраль, на март и даже начало апреля остается совсем немного, поэтому туристам рекомендуют бронировать поездки заблаговременно. В Паттайе ситуация с отелями лучше», — пояснили в ассоциации.

В 2023 году власти Таиланда прогнозируют турпоток на уровне 25 млн человек, это более чем две трети от числа туристов, посетивших королевство в допандемийном 2019 году. Доходы отрасли по итогам года должны составить более $150 млрд