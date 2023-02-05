"На горной долине Цирк-2 стартовали женские заезды в рамках международных соревнований Freeride World Tour Qualifier. Награждение пройдет на Поляне 960», — рассказали в пресс-службе.

На курорте добавили, что снегопад закончился, но противолавинные службы продолжают работать, поэтому часть трасс по-прежнему закрыта.

«Надеемся, что на следующей неделе откроются все трассы», — подчеркнул представитель пресс-службы.

Из-за вопросов безопасности не все горнолыжные трассы открылись и на курортах «Роза Хутор» и «Газпром». Так, в телеграм-аккаунте «Роза Хутор» сообщается, что открылось большинство трасс, но некоторые только планируются к открытию: «Сегодня ещё ожидаем открытия трассы «Адонис», отмечается в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба курорта «Газпром» сообщает что «сегодня открыт лыжно-биатлонный стадион «Лаура» для катания на беговых лыжах».

Ранее сообщалось, что 3 и 4 февраля в горах Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов. На курортах были закрыты трассы, которые находятся выше 1,5 тыс. м. над уровнем моря, а также приостановлены международные соревнования на курорте «Красная Поляна». Высота сугробов в горах достигла 1 м.