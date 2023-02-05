В свою очередь, экологи и волонтеры продолжают поиск новых хозяев для брошенных питомцев сафари-парка.

«Вывезли почти всех птиц и животных. Остались два верблюда и медведь», — сказал агентству руководитель общественной организации «Сочинское географическое общество» Александр Зобнин. По его словам, птицы находятся на попечительстве географического общества, где будет создан Центр орнитологии. Шакала и енота перевезут в вольеры Кавказского заповедника. Найдут приют и другие животные, их заберут предприниматели.

«На настоящий момент вывезено из парка более 20 животных и птиц, среди которых краснокнижные – филин, два орлана белохвостых, орел-могильник, а также дикобразы, носухи, морские свинки, мангусты, кролики и другие», — уточнил Зобнин.

В пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю сообщили, что Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами контролирующих органов, заповедника и национального парка, принимаются меры по размещению животных, ранее находившихся на территории сафари-парка

«В настоящее время животные находятся в удовлетворительном состоянии их жизни и здоровью ничего не угрожает. Вопросы дальнейшего размещения и судьба животных находятся на контроле природоохранной прокуратуры», — подчеркнули в пресс-слуужбе.

Один из учредителей сафари-парка и его бывший директор Евгений Абрамович сообщил «Интерфаксу», что парк был создан в 2018 году на арендованных у Росимущества землях в 160 Га.

«В создание сафари-парка было инвестировано порядка 200 млн рублей. Но генеральная прокуратура подала иск в суд о признании договора аренды земли не действительным. Суд удовлетворил иск. Поэтому полгода назад я вывез порядка сорока диких животных – тигров, леопардов, пантер, львов в московский зоопарк. После чего перестал руководить парком», — подчеркнул Абрамович.

По его словам, оставшихся животных должны были вывезти другие учредители, которые продолжали перечислять деньги на их кормление и содержание.

Как сообщалось, что животные и птицы сафари–парка, который находится в Ахштырском ущелье поселка Красная Поляна, остались без содержания, а сотрудники парка уволились из-за невыплаты зарплаты. Сочинские экологи, орнитологи, ветеринары в течение полугода кормили их, а затем призвали общественность помочь спасти животных и птиц.