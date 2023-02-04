«По данным управления культуры и туризма провинции, с 1 по 31 января воздушным путем в Анталью прибыли 219,6 тыс. туристов, что на 58% больше, чем годом ранее. В допандемийном 2019 году этот показатель составил 140,8 тыс.», — говорится в сообщении.

Первое место по числу туристов, по данным издания, занимает Россия, из которой приехало 71,7 тыс. туристов. На втором месте с двукратным отрывом – Германия (35,2 тыс.). Третье место заняла Великобритания (13,5 тыс.), за ней следуют Польша (8 тыс.) и Израиль (7,5 тыс.).

В первую десятку стран, откуда чаще всего прилетали в Анталью туристы в январе, вошли также Казахстан, Украина, Нидерланды, Иордания и Бельгия.

Глава Ассоциации менеджеров отелей (POYD) Улкай Атака сказал изданию, что 2023 год начинается многообещающими цифрами, а ранние бронирования на лето идут очень хорошо и на внутреннем, и на зарубежных рынках.

«Мы рассчитываем побить результат рекордного 2019 года, когда мы приняли 15,8 млн туристов, и увеличить их число до 17 млн в этом году», — сказал он.