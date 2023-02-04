"Горная долина Цирк-2 закрыта для катающихся, здесь сохраняется высокая лавиная опасность, на курорте проводится искусственный сброс снега с помощью системы Gazex. Соревнования Freeride World Qualifier, которые проходили на курорте во втором горном цирке, перенесли на воскресенье, 5 февраля", — подчеркнул представитель пресс-службы курорта Красная Поляна.

По его словам, из-за лавинной обстановке закрыли трассы горной долины Цирк-2 на высоте 2300-2050 м, где стартовал первый этап состязаний по фрирайду.

"На Курорте Красная Поляна выпало больше метра снега на высотах выше 2 тыс. метров над уровнем моря, на нижних отметках выпало от 50 до 70 сантиметров осадков. Снег продолжает идти даже на уровне 540 метров. Противолавинные службы курорта после обследования склонов разрешили открыть катание только на трассах, расположенных на уровне 1460-960 метров. Здесь же будут открыты и вечерние катания", — уточнил собеседник.

Такая же ситуация и на курортах "Роза Хутор" и "Газпром". По данным официального телеграм-аккаунте курорта, закрыт для катания Южный склон курорта и Обер Хутор.

"Сегодня Южный склон и Обер хутор работать не будут в связи с высокой лавиноопасностью", — подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе курорта "Газпром" агентству сообщили, что работают несколько трасс выше уровня 1,5 тыс. м. над уровнем моря.

"Трасса с 2256 до 1,5 тыс.м и детский склон на Альпике закрыты", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение о снегопадах и сходе снежных лавин.