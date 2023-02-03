Количество заходов туристических судов в порты Татарстана возросло вдвое, до 2,2 тыс.

В навигацию 2024 года Татарстан должен получить три новых пассажирских судна — два "Метеора" и теплоход проекта А217, ведется ремонт существующего флота и дебаркадеров. "Уверен, что реализация указанных мероприятий позволит достичь к 2025 году объема (туристических — ИФ) перевозок в 500 тыс. человек на наших реках", — заявил Ханифов.

В пригородном речном сообщении перевезено 330,1 тыс. пассажиров, что на 1,2% меньше показателя 2021 года, но есть "все предпосылки" увеличить пассажиропоток на регулярных рейсах в республике, сказал министр.

Речные грузоперевозки выросли на 34,8%, до 26,7 млн тонн, в том числе в Волжском бассейне перевезено 16,9 млн тонн грузов (рост на 34,1%), в Камском бассейне — 9,8 млн тонн (рост на 36,1%).

Протяженность внутренних водных путей в Татарстане составляет 1 тыс. 57 км (Волжский бассейн — 788 км, Камский бассейн — 269 км).