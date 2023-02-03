"Музей-заповедник "Бородинское поле" представит масштабное мероприятие "Бородино в Казани", которое будет проходить на площади 1 мая и в стенах музея. Здесь будут работать интерактивные площадки, посвященные эпохе Отечественной войне 1812 года: состоятся турнир "живые шахматы" и дефиле мод Александровской эпохи "Красота минувших эпох", — сказала заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея Республики Татарстан Светлана Измайлова.

В свою очередь Национальный музей Татарстана представит на площадках музея-заповедника "Бородинское поле" музейный праздник "Сабантуй", где будут проходить музейно-образовательные программы, игры, мастер-классы, которые представят культуру и традиции татарского народа, добавила Измайлова.

Договоренность о проведении совместного проекта была достигнута на форуме в Рязани в ходе работы всероссийского проекта "Музейные маршруты России".

'Музейные маршруты России" – проект Министерства культуры РФ. Проект стартовал два года назад, направлен на продвижение лучших музейных практик страны и регулярно проводится в разных российских городах.