Как сообщается на сайте министерства внутренней политики, в субботу праздник пройдет в селе Тулома Кольского района. Гостей торжества ожидают выступления фольклорных коллективов, ярмарка народных промыслов и интерактивная программа.

Так, саамские мастера помогут изготовить народный сувенир, познакомят с работами из кости, кожи, изделиями из бисера. Детей будут ждать тематические игры. Также для гостей праздника будет подготовлено угощение в виде бульона из оленины. Завершится торжество обрядом у костра.

Непосредственно в Международный день саами, в понедельник, национальный саамский флаг поднимут у здания Центра народов Севера в Мурманске и у здания национального культурного центра в селе Ловозере, месте компактного проживания саами.

Также в понедельник на базе Мурманского индустриального колледжа пройдут мастер-классы по национальной кухне от представителей саамской общины "Родовая община — Пуаз", мастер-классы по саамскому рукоделию, состязания по саамскому футболу и метанию аркана.

Мурманский областной краеведческий музей в понедельник откроет тематическую выставку "Лапландия глазами фотографов". Территориальный отдел музея в Ловозере в этот день представит выставку "Мун э?ллманнт" ("Моя вселенная") саамской художницы Ольги Песковой.

Саами — коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по итогам переписи 2010 года в Заполярье проживает около 1,6 тыс. саами, из которых 17% считают саамский язык родным.

Всего в регионе насчитается около 40 саамских общин. В основном они занимаются рыболовством и оленеводством.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район и село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.