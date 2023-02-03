Отмечается, что в пятницу реставрационные работы посетили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов. Они осмотрели Благовещенскую церковь и Троицкий собор.
Глава северной столицы отметил, что к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского в лавре был проведен большой объем работ.
"Будем продолжать восстановление памятников лавры и комплекса Санкт-Петербургской духовной академии", — сказал Беглов.
Сообщается, что на время реставрационных работ закрывать собор для богослужений не планируется.
По программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разработан проект реставрации башни церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. В 2023-2024 годах за счет средств бюджета Петербурга начнется разработка проекта реставрации интерьеров церкви.
В настоящее время выдано разрешение на работы по сохранению Троицкого собора, Надвратной церкви, Просфорного и Духовского корпусов. Они будут выполняться по заказу министерства культуры РФ.