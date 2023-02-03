"Будут реставрироваться все элементы собора, в том числе станковая живопись. Специалисты воссоздадут исторический облик интерьеров на середину XIX века. Также запланированы замена кровли и инженерных сетей, гидроизоляция фундаментов. Особое внимание будет уделено работам по обеспечению климатического контроля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу реставрационные работы посетили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов. Они осмотрели Благовещенскую церковь и Троицкий собор.

Глава северной столицы отметил, что к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского в лавре был проведен большой объем работ.

"Будем продолжать восстановление памятников лавры и комплекса Санкт-Петербургской духовной академии", — сказал Беглов.

Сообщается, что на время реставрационных работ закрывать собор для богослужений не планируется.

По программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры разработан проект реставрации башни церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. В 2023-2024 годах за счет средств бюджета Петербурга начнется разработка проекта реставрации интерьеров церкви.

В настоящее время выдано разрешение на работы по сохранению Троицкого собора, Надвратной церкви, Просфорного и Духовского корпусов. Они будут выполняться по заказу министерства культуры РФ.