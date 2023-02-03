В 2023 году планируется разработка и реализация первой экологической тропы "По законам таежных джунглей". Утвержден прайс на посещение парка. За прошлый год в нем побывали 97 человек — студенты, ученые и волонтеры.

В парке благоустраивают пять ранее построенных туристических стоянок — "Федоровка", "Матвей шор", "Восточная", "Грань" и "Сенюк". Открыли визит-центр парка в Сыктывкаре, обустроен и ждет открытия экологический класс в селе Койгородок. Разработаны и реализуются две просветительские программы — "Таежные джунгли" и "ЭКОдемия лося Степана", которые включают в себя серию экологических уроков, познавательных и подвижных игр, туристические слеты и квесты. Создан документальный фильм о нацпарке, серия мультфильмов "В гости к лосю Степану" и видеоролики.

"В 2022 году провели конкурс среди мастеров народного промысла "Туристический сувенир" и выпустили сувенирную продукцию", — отметили в пресс-службе.

Национальный парк "Койгородский" учредили в декабре 2019 года. Он расположен на землях лесного фонда в Койгородском и Прилузском районах Коми. Его общая площадь составляет более 56,7 тыс. гектаров. Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью.