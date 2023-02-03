"Действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую", — написал Старовойт в своем телеграм-канале в пятницу.

Глава региона попросил местных жителей по-прежнему сохранять бдительность и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112. "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.