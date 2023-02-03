"Хочу отметить, что в январе на двух-трех этапах (строительства трассы — ИФ) допущено отставание, которое подрядчики уже пообещали наверстать. Но ключевая задача не снимается — в этом году полностью трассу запустить", — сказал Хуснуллин журналистам по итогам заседания коллегии Минтранса Татарстана в Казани.

Он уточнил, что в сентябре этого года трасса должна "доехать" до Арзамаса, а в декабре — до Казани. Одновременно с этим будет запущен Московский скоростной диаметр, "который выходит на Санкт-Петербург через всю Москву".

Ранее сообщалось, что запуск трассы М-12 от Москвы до Казани может быть назначен на 20 декабря 2023 года. Строящаяся скоростная магистраль М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань", ввод которой в эксплуатацию изначально был запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". Ее протяженность составит 810 км. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.