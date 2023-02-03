В том числе первый этап, в который входит реконструкция около 1 км взлетно-посадочной полосы (ВПП), планируется выполнить в 2023 году.

Между тем, условия конкурса по выбору подрядчика реконструкции предполагают завершение первого этапа позже — в июле 2024 года. Общая протяжённость ВПП в аэропорту Кемерово составляет 3,2 км, к выполнению первого этапа уже приступили.

Гендиректор отметил, что полностью завершить реконструкцию к 2027 году удастся, если тендеры на все последующие этапы "успешно состоятся и все работы будут выполнены в соответствии с графиками". Проектная документация подготовлена в полном объёме.

Подрядчиком первого этапа реконструкции выступает АО "Производственное объединение "Возрождение" (Санкт-Петербург), которое ранее выполняло работы в красноярском аэропорту "Емельяново" и петербургском "Пулково". Сумма контракта с подрядчиком — 3,271 млрд рублей (с НДС), источник финансирования — федеральный бюджет.

В мае 2021 года в аэропорту Кемерово был открыт новый терминал стоимостью 5 млрд рублей и площадью 11,6 тыс. кв. метров с двумя телетрапами. Он позволил увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час.

ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" входит в холдинг "Новапорт". Пассажиропоток аэропорта в 2022 году сократился на 13% к показателю 2021 года и составил 499,9 тыс. человек.