Самая длинная дистанция — 50 км — называется "50 оттенков белого". Планируется, что марафонцы преодолеют ее за 10 часов.

"Здесь нет ледяных бродов по пояс, но не думайте, что будет легко. Эта ультра — настоящее испытание на прочность в суровых зимних условиях", — говорится в сообщении

Для бегунов также предусмотрены дистанции по-короче: 33 км, 21 км и 11 км.

Для самых веселых планируется фановый забег на 900 метров по снежным тропам в ярких купальниках.

Для участия в забеге придется заранее зарегистрироваться и заплатить стартовый взнос. Причем на дистанцию в 50 км мест уже не осталось.

После забега можно будет ополоснуться в походных банях.