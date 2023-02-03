Проектом предусмотрено создание детской площадки для разных возрастов, чумов, где можно познакомиться с бытом северных народов. Все архитектурные элементы и композиции максимально вписаны в существующий ландшафт. К этнопарку построят автомобильную дорогу с остановками общественного транспорта.
В городской администрации "Интерфаксу" уточнили, что парк планируется создать в текущем году. На эти цели будет направлено 200 млн рублей средств из окружного бюджета и 85 млн рублей — из федерального, поскольку проект этнопарка стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.
Название города Лабытнанги в переводе с языка ханты означает "Семь лиственниц". Лиственница считается священным деревом для коренного населения.
Существует легенда, что из одного ствола выросло семь лиственниц, в честь них и был назван город.
"Сейчас на том месте лиственниц осталось три. В тот год, когда было принято решение о реконструкции, появились новые деревья", — добавили в администрации.