Сохранившиеся дома и деревья, возраст которых превышает сто лет, будут восстановлены и укреплены. В дополнение к старинным деревянным постройкам планируется создать визит-центр, в котором разместится зал для мероприятий и выставок, а также реконструкция жертвенного места народа ханты.

Проектом предусмотрено создание детской площадки для разных возрастов, чумов, где можно познакомиться с бытом северных народов. Все архитектурные элементы и композиции максимально вписаны в существующий ландшафт. К этнопарку построят автомобильную дорогу с остановками общественного транспорта.

В городской администрации "Интерфаксу" уточнили, что парк планируется создать в текущем году. На эти цели будет направлено 200 млн рублей средств из окружного бюджета и 85 млн рублей — из федерального, поскольку проект этнопарка стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.

Название города Лабытнанги в переводе с языка ханты означает "Семь лиственниц". Лиственница считается священным деревом для коренного населения.

Существует легенда, что из одного ствола выросло семь лиственниц, в честь них и был назван город.

"Сейчас на том месте лиственниц осталось три. В тот год, когда было принято решение о реконструкции, появились новые деревья", — добавили в администрации.