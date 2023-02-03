Маршрут будет доступен участникам программы детских туристско-экскурсионных поездок "Юный путешественник Санкт-Петербурга".

Театральный Петербург уже представлен в проекте министерства культуры РФ "Музейные маршруты России". Всего в городе разработаны шесть подобных тематических маршрутов: "Квартал великолепных театров — в ритме Петипа", "По следам Комиссаржевской", "Театральный квартал", "Опера в Санкт-Петербурге", "Классический балет есть замок красоты", "Квартал — вокруг площади Искусств". Информация об экскурсиях доступна на городском портале Visit Petersburg.

По словам Корнеева, почти 4 млн туристов из других регионов страны посетили Петербург в 2022 году с культурно-познавательными целями.

Цикл экспертно-методических и презентационных мероприятий проекта "Музейные маршруты России", организованного министерством культуры РФ, проходит 2-3 февраля в Рязани. Ключевыми темами стали "Между музеем и театром: пространство арт-коллабораций" и "Музеи в современном информационном пространстве".