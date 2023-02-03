Это уже вторая на этой неделе забастовка железнодорожников, которые требуют повышения зарплат.

Крупнейшие операторы железных дорог на территории Англии заранее предупредили о том, что не смогут обслуживать пассажиров в течение пятницы.

Предыдущая забастовка состоялась в среду, она стала самой крупной акцией протеста в стране за последние 10 лет. В ней приняли участие около полумиллиона человек. Кроме железнодорожников, на улицы вышли тысячи госслужащих, школьных учителей и преподавателей университетов.

Ожидается, что в течение февраля забастовки в Великобритании продолжатся.