Уточняется, что настройка и работа устройств будет налажена в течение недели. До конца марта банкоматы заработают в ряде других торговых центров и супермаркетов Крыма.
Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. В течение 2023 года банк планирует распространить свою сеть устройств самообслуживания на всем полуострове. Офисы кредитная организация собирается открывать постепенно: первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии.
Ранее в трех городах были установлены банкоматы в мобильных офисах (автомобилях) банка.
В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.
Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.