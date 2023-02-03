"Сегодня в Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбера на партнерских площадках — в супермаркете местной сети "Пуд" (ул. Гагарина, д.3), в ТРК "Центрум", в ТЦ "Гагаринский", а также в магазине "Яблоко" (ул. Кечкеметская, д.1)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что настройка и работа устройств будет налажена в течение недели. До конца марта банкоматы заработают в ряде других торговых центров и супермаркетов Крыма.

Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. В течение 2023 года банк планирует распространить свою сеть устройств самообслуживания на всем полуострове. Офисы кредитная организация собирается открывать постепенно: первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии.

Ранее в трех городах были установлены банкоматы в мобильных офисах (автомобилях) банка.

В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.