«Есть информация о том, что с 6 февраля возобновляется безвизовый туризм между РФ и Китаем. Информация пошла с китайской стороны. Она не совсем корректна, потому что для возобновления безвизового туризма необходимо взаимное решение обеих сторон. И когда началась пандемия коронавируса, то Россия и Китай двухсторонним соглашением приостановили действие соглашения о безвизовых поездках. Сейчас для возвращения этого механизма необходимо решение обеих сторон и подписанный соответствующий документ. Пока у нас такого документа нет, информации с российской стороны о том, что планируется возобновление безвизовых поездок между РФ и Китаем, тоже нет», — рассказал он.

Как отметил Львов, сейчас китайские туристы могут приезжать, оформив визы. «Но говорить о том, что въездной туризм из Китая восстановился, нельзя. Основной туризм приходился на групповые безвизовые поездки», — подчеркнул он.

По словам Львова, туризм между странами сможет быстро восстановиться, если туркомпании в России, которые принимают китайских туристов, будут готовы обеспечить прозрачный процесс работы.

«Китайский туроператор чаще всего продавал турпродукт в Россию по себестоимости. А маржинальность он добирал за счет дополнительных услуг во время путешествия туристов на территории РФ – покупка сувениров, посещение театров, катание на теплоходе. В большинстве случаев все происходило легально и официально, иногда – в серой зоне. Китайские крупные туроператоры очень хотят, чтобы все было прозрачно. Это главное требование китайской стороны», — рассказал он.

Кроме того, как отметил Львов, необходимо обеспечить безопасный и беспроблемный прием китайских туристов со стороны госорганов, в частности отладить ведение списков безвизовых туристов.

Как напомнил эксперт, до пандемии коронавируса Россия была одним из основных направлений, принимающих китайских туристов. Что касается турпотока из РФ в Китай, то страна пользовалась стабильным спросом, в частности у россиян популярен курорт Хайнань.

С 6 февраля официально возобновляется выездной групповой туризм из Китая в некоторые страны, в число которых входит Россия. Посол страны в РФ заявил 20 января, что страна готова выдавать россиянам туристические визы.

В 2019 году Россию посетили 1,8 млн китайских туристов, из них 1,2 млн – в рамках безвизовых групп. Взаимные поездки совершались в основном в рамках соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года, действие которого было приостановлено с января 2021 года. Сейчас заверение списков групп для безвизовых туристических поездок не производится и пересечение российско-китайской границы возможно только при наличии визы.