Срок аренды составит 30 лет. После получения компанией сертификата оператора аэродрома и снятия ограничений на полеты аэропорт начнет функционировать как ООО "Международный аэропорт Липецк".

"Аэрофьюэлз" рассчитывает модернизировать воздушную гавань. Компания готова направить на эти цели 500 млн рублей. На эти средства поменяют фасад, топливозаправочный комплекс модернизируют по международным стандартам, приобретут специализированное оборудование.

Помимо средств компании, на модернизацию аэропорта предполагается привлечь еще 3 млрд рублей по федеральной адресной инвестиционной программе. На эти средства обновят рулежную дорожку и перрон, площадку для обработки воздушных судов от обледенения, патрульную дорогу, ограждение по периметру и КПП. Появятся перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения.

Ожидается, что при условии возобновления работы аэропорта и отсутствия форс-мажорных обстоятельств пассажиропоток увеличится до 300 тыс. человек. По данным пресс-службы регионального правительства, пассажиропоток аэропорта "Липецк" в январе-июне 2021 года составил 59,5 тыс. человек.

"Повысить качество предоставляемых услуг планируют в том числе за счет привлечения новых авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда большой вместимости, а также с помощью расширения географии полетов и увеличения количества авиарейсов", — говорится в сообщении.

По данные ЕГРЮЛ, учредителями ООО "Международный аэропорт Липецк" является ООО "Аэрофьюэлз групп" (51%) и Ильяс Калмыков (49%).

"Аэрофьюэлз групп", частный оператор ТЗК, оказывает услуги по авиатопливообеспечению российских и иностранных авиакомпаний в Российской Федерации.

Липецкий аэропорт получил статус международного в 2008 году. С 2010 году находился в ведении регионального управления дорог и транспорта.