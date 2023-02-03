"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с влиянием южного циклона 5, 6, 7 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица", — говорится в сообщении.

В эти дни Крымский гидрометцентр прогнозирует усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, а в понедельник-вторник возможны порывы до 25-30 м/с.

МЧС допускает вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ведомство напомнило о высокой вероятности ЧС из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и подтоплений территорий.

В предыдущий раз МЧС объявляло штормовой предупреждение в Крыму на 3 февраля из-за снегопада.