"Эта бурая птичка с белым передничком — единственная из воробьиных, которая способна плавать, и даже нырять. Под водой оляпка может находиться до полуминуты", — отметил Глазков.

В Ленинградской области водяной воробей, как правило, живет на берегах быстротекущих и незамерзающих рек. Питается водными насекомыми: птица ныряет за ними или выискивает их под камнями на мелководье.

"Стремительно выскочив из воды абсолютно сухой и съев очередное насекомое, оляпка с большим удовольствием исполняет свою мелодичную зимнюю песню. Пение оляпки — это серия журчащих трелей и свистов. Так водяной воробей зовет весну, потому что и этой бесстрашной птичке нужно продолжать свой род", — добавил биолог.

Водяной воробей (оляпка) — птица размером со скворца. Имеет темно-бурое оперение с ярким белым передником, размах крыльев — 25-30 см. Распространена в основном на Кольском полуострове, Урале, Кавказе и Южной Сибири. В Ленинградской области и Петербурге оляпка занесена в Красную книгу.