Руководитель Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков добавил, что специалисты отреставрируют фасады здания, парадные залы, отремонтируют кровлю. Кроме того, расширят зоны вестибюля, откроют гардеробную и санитарно-бытовые помещения для посетителей. На первом этаже предусмотрены обеденные и банкетные залы, VIP-залы и кухня. На втором — административные помещения. На террасах и в галерее третьего этажа — летнее кафе и бары.
Проектную документацию представило АО "Капстройсити".
Трехэтажное здание "Золотого колоса" построили 68 лет назад в западной части ВДНХ на берегу 3-го Каменского пруда. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа. Чтобы попасть в ресторан, нужно было записываться за полгода. Всего он вмещал тысячу человек.
В постсоветское время помещения ресторана использовались в качестве склада. Затем здание закрыли до проведения восстановительных работ, и оно долго пустовало.
Ранее руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов в интервью "Интерфаксу" сообщал, что памятники культурного наследия должны вовлекать в "жизнь современного города". "Я не хочу сказать, что приспособить историческое здание под ресторан легко, но это вполне возможно. Мы же видим, что в московских зданиях — объектах культурного наследия, наличествует и большое количество внушительных и дорогих ресторанов, и небольших демократичных кафе", — заявил тогда Емельянов.