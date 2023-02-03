Ранее по программе путешествий посетить одним днем Салехард могли пассажиры, совершающие перелет из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск. Теперь в программу вошли обратные маршруты.

Кроме того, на рейсах Москва — Тюмень, Тюмень — Москва возможно выбрать маршрут с остановкой в Салехарде на сутки или полтора дня.

Включены оборотные авиатрансферы по маршрутам Москва — Казань, Тюмень — Горно-Алтайск, Екатеринбург — Тюмень.

Перелеты по направлениям Санкт-Петербург — Казань, Екатеринбург — Горно-Алтайск и Тюмень — Санкт-Петербург также совершаются с остановкой в окружной столице, но только в прямом направлении.

Теперь "Путешествие на Полярный круг" возможно из шести городов России по пятницам, субботам и воскресеньям в зависимости от маршрута.

Как сообщалось, первая в России стоповер-программа стартовала в ноябре 2022 года. Она была разработана для туристов, которые при перелете из Москвы в Тюмень и Горно-Алтайск могут на сутки останавливаться в Салехарде, в стоимость билета включены проживание в четырехзвездочной гостинице и трансфер из аэропорта и обратно.

В Салехарде турист может или самостоятельно провести время, или воспользоваться услугами турфирм, заказав себе экскурсии. В частности, предлагается посетить музей имени И.С.Шемановского, чтобы увидеть уникального мамонтенка Любу, съездить в гастрономический тур, попробовав оленину и строганину, прожить один день в стойбище оленеводов, покататься на оленьей упряжке, примерить национальную одежду.

Проект запущен региональными властями совместно с авиакомпанией "Ямал".

Салехард — единственный в мире город, расположенный на широте Полярного круга, старейший город Ямала, столица региона.