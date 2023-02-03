"Что касается возобновления полетов, то это наложенная (Россией) санкция. Если односторонние санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников", — сказал Кобахидзе в пятницу журналистам.

Он не согласился с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным в том, что в вопросе возобновления полетов "для танго нужны двое", заявив, что решение об отмене прямого авиасообщения с Грузией Россия приняла в 2019 году в одностороннем порядке. "Если они отменят эту санкцию, это их решение. Мы приветствуем (восстановление авиасообщения), так как это будет благом для наших сограждан и соотечественников. Это наша позиция, и эта позиция ясна", — добавил Кобахидзе.