Сегодня в 11:32 Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин в горах Кубани

КРАСНОДАР. 3 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Лавиноопасность в горах Краснодарского края на высоте более 1,5 тыс. метров сохраняется с вечера пятницы до вечера субботы, сообщает краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в своем телеграм-канале.

"В горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно. Предупреждение об опасном явлении действует с 18:00 мск 3 февраля до 18:00 4 февраля", — говорится в сообщении.

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