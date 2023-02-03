"На видео можно услышать не только материнский зов, но и наблюдать редкие моменты взаимодействия тигрицы с котятами. Сначала самка пришла сама, осмотрелась. Не обнаружив тигрят на месте, она громко позвала детей. ", — говорится в сообщении.

На видео была зафиксирована молодая самка под номером T64F. Это ее первый выводок. Молодая хищница впервые появилась перед объективами камер, еще будучи детенышем в 2018 году. В 2019 году она стала самостоятельной и поселилась по соседству с матерью.

Специалисты нацпарка отметили, что акустический репертуар больших кошек Дальнего Востоке изучен мало. Поэтому для ученых важна любая информация о звуках, которые используют тигры и леопарды доля общения.

Старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина отметила, что, когда тигрицы уходят на охоту, их детеныши остаются одни. В эти моменты котята учатся самостоятельности, активно познают окружающий мир. Особенно это характерно для тигрят, которым уже исполнилось полгода, так как они не привязаны к логову, но и не следуют за матерью по пятам. Увлекаясь, детеныши могут забредать очень далеко, поэтому тигрице приходится громко звать их. По словам Матюхиной, звук, издаваемый взрослой хищницей, должен быть слышен детенышам даже на большом расстоянии.