Согласно документам, подрядчик должен провести весь комплекс работ по строительству, в том числе разработать и согласовать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, демонтаж существующих конструкций, техподключение объекта к внешней инфраструктуре.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 млрд 229 млн рублей. Конечным сроком выполнения работ установлено 6 марта 2024 года.

Заявки на участие в закупке принимаются до 20 февраля, подвести итоги планируется 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в декабре АО "Аэропорт "Ижевск" планировало привлечь 2,5 млрд рублей сроком на 13 лет под 9,5% годовых на строительство нового аэровокзального комплекса. Однако на участие в соответствующем аукционе не было подано ни одной заявки.

Также сообщалось, что пропускная способность аэровокзального комплекса составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать и международные рейсы.

Отмечалось, что в будущем аэропорт также ждет реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов.

Минтранс и Минвостокразвития РФ в конце 2021 года внесли предложение отложить реконструкцию аэропортов Ставрополя, Ижевска и Ярославля до 2025 года. Реконструкция предусмотрена комплексным планом модернизации инфраструктуры (КПМИ).