"В республике зарегистрирован случай лихорадки денге у туристки, вернувшейся из Шри-Ланки", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вирус денге переносится комарами, которых в нашей полосе нет и передача инфекции невозможна.

От человека к человеку данное заболевание не передается, уточнил представитель ведомства. Мероприятия по данному заболеванию не проводятся.

Со своей стороны, в республиканской инфекционной больнице сообщили агентству, что пациентка находится в больнице в стабильном состоянии.

Ежегодно в республике регистрируются завозные случаи лихорадки денге у лиц, возвращающихся из тропических стран, в 2022 году был один случай.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Симптомы обычно проявляются через пять-семь дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли, кашель и покраснение кожи. При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.