"В юбилейный для Перми год в наш город запланировано 100 судозаходов, предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей — 50 тысяч круизных туристов. В новом сезоне туристы смогут посетить старинные города на Оке — Павлово, Рязань — и города "Русского Севера" — Вологду, Череповец. Ярким событием станет тур в Териберку — на берег Северного Ледовитого океана", — говорится в сообщении.

Также в текущем году в Пермь зайдет теплоход "Мустай Карим", соответствующий уровню пятизвездочного отеля. В июле из Перми можно будет совершить 10-дневный круиз в Нижний Новгород.

Как сообщалось, в 2022 году круизами пермских туроператоров воспользовались почти 28 тыс. туристов, что на 40% больше, чем по итогам летней навигации 2021 года. Загруженность по всем туристическим направлениям составила 100%.

В прошлом году туристы посещали традиционные направления — Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, а также Ржев, Карелию, Петрозаводск, островов Кижи, Валаам и Соловки.