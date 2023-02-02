"Наши экологи, зоозащитники и волонтеры длительное время приезжали и кормили животных. Затем нам стало известно, что хозяева бросили их", — сказал руководитель.

По его словам, в сафари-парке живут краснокнижные филин bubo bubo и два орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), а также медведь, верблюды, яки, лисицы, шакалы, шиншиллы, еноты, кролики, декоративные свинки и другие животные.

"Животные брошенные и голодные. Поэтому мы намерены подать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных, которые оставили их без попечительства и ухода", — сказал Злобин.

Он также отметил, что экологи накормили животных, а ветеринары проводят их осмотр.

"Мы составим список брошенных животных и будем решать вопросы передачи их экологическим или зоологическим организациям", — добавил руководитель Сочинского географического общества.

Ранее сообщалось, что животные сафари-парка Сочи голодают. Но руководство парка опровергало эту информацию, сославшись на карантин.

Как стало известно "Интерфаксу", у сафари-парка три собственника, никто из которых не проживает в Сочи. Сотрудники парка бросили работу из-за отсутствия финансирования и невыплат зарплаты.