"Наши экологи, зоозащитники и волонтеры длительное время приезжали и кормили животных. Затем нам стало известно, что хозяева бросили их", — сказал руководитель.
По его словам, в сафари-парке живут краснокнижные филин bubo bubo и два орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), а также медведь, верблюды, яки, лисицы, шакалы, шиншиллы, еноты, кролики, декоративные свинки и другие животные.
"Животные брошенные и голодные. Поэтому мы намерены подать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных, которые оставили их без попечительства и ухода", — сказал Злобин.
Он также отметил, что экологи накормили животных, а ветеринары проводят их осмотр.
"Мы составим список брошенных животных и будем решать вопросы передачи их экологическим или зоологическим организациям", — добавил руководитель Сочинского географического общества.
Ранее сообщалось, что животные сафари-парка Сочи голодают. Но руководство парка опровергало эту информацию, сославшись на карантин.
Как стало известно "Интерфаксу", у сафари-парка три собственника, никто из которых не проживает в Сочи. Сотрудники парка бросили работу из-за отсутствия финансирования и невыплат зарплаты.