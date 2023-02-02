"Бычка отловили, усыпили, на специальных санях перевезли в село Аибга и передали хозяину", — подчеркнул собеседник.
По его словам, " с бычком все хорошо. С хозяином проведена работа".
Ранее сообщалось, что на горнолыжные трассы курорта "Роза Хутор" в четверг выбежал бык, который напугал горнолыжников. Никто не пострадал.
Сегодня в 19:42
Напугавшего горнолыжников в горах Сочи быка усыпили и передали хозяину
СОЧИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Спасательные службы курорта "Роза Хутор"и инспекторы Сочинского национального парка провели ряд мероприятий по отлову быка, который сбежал из горного села Аибга и напугал катающихся горнолыжников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сочинского национального парка.
"Бычка отловили, усыпили, на специальных санях перевезли в село Аибга и передали хозяину", — подчеркнул собеседник.