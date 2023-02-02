"Бычка отловили, усыпили, на специальных санях перевезли в село Аибга и передали хозяину", — подчеркнул собеседник.

По его словам, " с бычком все хорошо. С хозяином проведена работа".

Ранее сообщалось, что на горнолыжные трассы курорта "Роза Хутор" в четверг выбежал бык, который напугал горнолыжников. Никто не пострадал.