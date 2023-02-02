"Суд назначил Артему Авакяну наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Валерии Гариповой — 1 год 11 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

При вынесении решения суд учел, что фигуранты ранее судимы за имущественные преступления, отмечается в сообщении.

Согласно материалам дела, в августе прошлого года Авакян и Гарипова незаконно проникли в террариум Ленинградского зоопарка и похитили ящерицу рода акантозавр натальи стоимостью 21 тыс. рублей. Позже рептилия погибла.

По информации надзорного ведомства, фигуранты дела признали вину, раскаялись и заявили о готовности возместить ущерб, а также купить в Ленинградский зоопарк несколько ящериц.

Дело расследовали по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).