Работу проекта в 2023 году открыла Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Она отметила, что в Рязани собрались представители музеев, туристических организаций, региональных и муниципальных органов власти из 54 регионов страны — всего около 500 участников. Кроме того, статс-секретарь выразила уверенность, что не менее 50 тыс. человек посмотрят сегодняшние пленарные заседания по интернету на платформе минкультуры.

"Очень важно, что сегодня в нашем мероприятии принимают участие все ведущие музеи страны. Наш проект — это системная и целенаправленная помощь нашим музеям в том, чтобы они сделали себя популярными, сформировали спрос. Музей должен стать магнитом для формирования интереса людей, для туристического потока — чтобы в Сахалин, Рязань или Дагестан люди приезжали осмысленно, чтобы турист сказал себе "я должен поехать именно туда". Вот, что такое музейные маршруты, вот, чему они учат", — отметила Манилова.

Она добавила, что Рязанская область может стать модельным регионом для России в плане культурного развития, как уже произошло с Тульской областью.

Работа в рамках проекта "Музейные маршруты России" в Рязани продолжится два дня. В частности, пройдут пленарные заседания "Между музеем и театром: пространство арт-коллабораций" и "Музеи в современном информационном пространстве".

Проект "Музейные маршруты России", направленный на продвижение музеев в Центральном федеральном округе, был запущен в 2021 году. В этом году в числе регионов-участников проекта войдут Рязанская, Пензенская, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Вологодская, Оренбургская области, республики Коми и Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Итоговая стратсессия пройдет в Санкт-Петербурге. Одной из ключевых тем сессий станет "Музеи в современном информационном пространстве". В программу мероприятий будут включены практические мастер-классы по увеличению медиаактивности музеев.