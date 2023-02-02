Также в составе первой очереди будут построены 22 апарт-комплекса в стиле "альпийское шале", одно- и двухэтажные альпийские дома ("барнхаусы") с панорамным остеклением. "Дополнят жилую инфраструктуру новые горнолыжные трассы протяжённостью 4 км, канатные дороги и большой термальный комплекс с зоной SPA", — говорится в сообщении. Также планируются кафе, рестораны, бары, открытые бассейны, паркинги с отдельными местами для хранения ратраков и снегоходов.

Как сообщалось, "УГМК-Застройщик" выиграл конкурс на освоение территории у подножия горы Зелёная на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. В августе региональные власти подписали с компанией договор о комплексном развитии территории.

Согласно сообщению, главное управление градостроительства и архитектуры Кузбасса в январе 2023 года утвердило соответствующий проект планировки территории. "Реализация проекта СТК (спортивно-туристический комплекс — ИФ) "Шерегеш" запланирована на 20 лет. Строительство ведется поэтапно в пять очередей, а прогнозируемый размер инвестиций превышает 110 млрд рублей. Площадь проекта "Шерегеш" составляет 427 га. 195,17 га выделены под размещение объектов капитального строительства", — говорится в сообщении. Со ссылкой на гендиректора "УГМК-Застройщика" Евгения Мордовина сообщается, что осенью 2022 года для реализации проекта был собран пул стратегических инвесторов. Завершить строительство всех пяти очередей планируется в 2042 году.

Пресс-служба компании отмечает, что вторая очередь проекта включает строительство трех гостиниц площадью 60 тыс. кв. метров, двух гаражей на 600 машин с местами для ратраков и снегоходов; третья — 24 гостиниц в стиле "шале" на 4,88 тыс. кв. метров, двух гаражей на 600 мест, снегоходной трассы.

"По мере реализации всех пяти очередей строительства общий номерной фонд отелей и апарт-комплексов займет площадь в 600 тыс. кв. метров", — говорится в сообщении. Также в планах торгово-развлекательный комплекс на 10 тыс. кв метров.