Выставка начнет работу в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" и будет действовать до марта, затем переместится в Музей истории города Шлиссельбурга, позднее — на площадку Санкт-Петербургского государственного университета, позже будет "путешествовать" по библиотекам и школам.

"Запрос на этот проект очень серьезный. Тема "Дороги Победы" широко не раскрыта. Все знают про "Дорогу жизни", она освещена со всех сторон, изучена. А тема "Дороги Победы" требует особого, пристального внимания специалистов, историков, и хотелось бы, чтобы широкая общественность тоже к этой теме больше внимания проявляла", — сказала Асташова.

Со своей стороны заведующий научно-исследовательским отделом фондов ЦМЖТ РФ Дмитрий Сапаров сообщил, что большинство единиц хранения музея, связанных с Великой Отечественной войной, относятся к битве за Ленинград и строительству "Дороги Победы", которую возвели сразу после прорыва блокады за 17 рабочих дней, в первую очередь силами женщин и детей, и которая позволила улучшить снабжение города: уже к лету появились карточки на мясо и другие продукты, поступавшие в Советский Союз по ленд-лизу.

"Мы постарались воссоздать историческое рабочее место руководителя Октябрьской железной дороги в 1942-1946 годах Бориса Саламбекова, его фонд был передан нам его супругой. (...) Впервые в истории мы показываем те предметы, которые долгое время находились у нас в хранилище, например, передвижную железнодорожную радиостанцию. Впервые такие начали создаваться в 1943 году", — сказал Сапаров.

Экспозиция включает как документы и предметы из нескольких музеев, так и мультимедийный интерактивный контент, включая оцифрованные воспоминания участников событий.

"Дорога Победы" — временная советская железнодорожная линия Поляны-Шлиссельбург, действовавшая с начала февраля 1943 года (после прорыва блокады) по 10 марта 1944 года для доставки грузов в блокадный Ленинград.