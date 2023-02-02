Площадь второй очереди составляет порядка 90 гектаров. Она предусматривает ввод видового холма высотой 36 метров и "Большого озера".

В частности, как отмечает пресс-служба, в настоящее время специалисты укрепляют видовой холм, создавая покрытие для занятий активными видами спорта.

На "Большом озере" ведутся работы по укреплению дна, формированию береговой линии и обустройству набережной, заложены основания видового моста и сцены, которая будет принимать концерты и другие мероприятия между главным бульваром "Притяжения" и озером.

Также выбраны поставщики оборудования для детских площадок, веревочного городка, площадки для игры в мини-гольф, тематических маршрутов и других развлекательных объектов.

Одновременно ведется подготовка к началу строительства объектов третьей очереди "Притяжения": детского крытого центра развлечений, океанариума с оранжереей и северной входной группы с каскадным фонтаном.

По данным пресс-службы, объекты первой очереди "Притяжения" успешно функционируют, в январе парк посетило более 30 тыс. человек. Для посетителей работают информационный центр, фудмолл, открытый каток, прокат спортивного инвентаря, детская площадка, ледяной городок, горки, а также другие активности и развлечения.

Как сообщалось, проект "Притяжение", предполагающий комплексное освоение территории площадью порядка 400 гектаров, реализуется по инициативе и на средства председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова на землях комбината. Объем инвестиций, по уточненным данным, составит 25 млрд рублей.

Ядро для развития территории будет создано на площади более 220 гектаров, где появятся современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты.

Также предполагается создание музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет "кольцо активностей", здесь же появится искусственный водоем площадью порядка 15 гектаров.

Полностью завершить работы планируется к 2026 году.