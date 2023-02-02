"Окончательный срок завершения реконструкции объекта будет определен после завершения корректировки проектно-сметной документации", — сказали в министерстве.

По словам представителя Минстроя, причиной отставания на 6-8 месяцев от графика работ является существенное удорожание стоимости строительных материалов, в том числе, необходимость замены импортного оборудования, запроектированного в проектной документации.

В Минстрое отметили, что для завершения работ с подрядной организацией ООО "CЕЛФ" в 2018 и 2020 годах были заключены госконтакты на выполнение строительно-монтажных работ. Их общая стоимость составляет 1,2 млрд рублей. Окончательная стоимость работ (с учетом корректировки проекта) будет сформирована на основании повторного заключения учреждения "Государственная экспертиза Алтайского края".

Трехэтажное здание музея, строительство которого ведется в центре Барнаула, будет иметь V-образную форму и состоять из трех блоков (правое крыло, левое крыло, центральная часть) и галереи. Открытая галерея с колоннадой будет примыкать к дворовым фасадам здания.

В здании будут располагаться выставочные залы постоянных экспозиций, виртуальный филиал Русского музея, зал торжественных мероприятий, буфет, магазин сувениров. При этом виртуальный филиал Русского музея будет рассчитан на 120 посадочных мест, он будет состоять из мультимедийного кинотеатра, в котором посетителям будут предлагаться виртуальные экскурсии и путешествия, уроки и занятия с использованием ресурсов медиатеки, обучающие семинары с использованием коммуникационных средств и новейших методов дистанционного обучения. Там же будут проводиться мастер классы, встречи с художниками, конкурсы и олимпиады по русской культуре и искусству.

Здание музея оборудуется четырьмя лифтами — тремя пассажирскими, грузоподъемностью 1000 кг, и одним грузовым.

Решение о необходимости реставрации государственного художественного музея власти Алтайского края приняли в январе 2012 года. После исследований эксперты заключили, что здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. В результате здание было снесено, а на его месте началось строительство нового, внешне похожего на старое.

В 2016 году был расторгнут контракт с прежним подрядчиком проекта, что привело к заморозке строительства музея. В 2017 году оно было возобновлено. В 2018 году на продолжение строительства музея было предусмотрено около 160 млн рублей.

Государственный художественный музей Алтайского края был открыт в Барнауле 6 февраля 1959 года. Основу первой экспозиции музея составили работы из уникальной коллекции известного ученого-изобретателя, начальника Колывано-Воскресенских заводов на Алтае Петра Фролова.

В настоящее время в фондах музея хранится более 13 тыс. памятников искусства России, Сибири и Алтая XVI-XX веков.