"По предварительным данным, в 12:40 мск командир воздушного судна Boeing-735 (бортовой номер RA-73038) авиакомпании "Ютэйр" после вылета из аэропорта "Курумоч" принял решение о возврате самолета в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился. Неисправность устраняется.

Всего на рейс было зарегистрировано 67 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний. На время ожидания им будут оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.