"ГМИИ им. А.С. Пушкина вводит несколько новых форматов для посещения основной экспозиции музея. В феврале посетители смогут присоединиться к экскурсиям по залам, посвященным искусству Италии XVII-XVIII веков, которые будут проходить по вторникам и средам. Также по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты со скидкой на последний сеанс посещения Главного здания музея", — сообщили в пресс-службе Пушкинского музея.

Так, в феврале каждую неделю по вторникам и средам, в пять и шесть часов вечера, будут проходить экскурсии по экспозиции "Италия XVII-XVIII веков. Эпоха барокко".

Посетители смогут увидеть все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Джованни Антонио Каналя (Каналетто), которые относятся к двум знаменитым сериям — видов Дрездена и Пирны и видов Рима. Также в экспозиции зала 17 можно увидеть пять произведений художника Джованни Паоло Панини. Среди них "Вид форума в Риме", знаменитое полотно "Посещение Бенедиктом XIV фонтана Треви", а также две композиции, изображающие интерьеры римских базилик: "Внутренний вид церкви Сан Паоло фуори ле Мура в Риме" и "Внутренний вид церкви Сан Джованни ин Латерано в Риме". Продолжительность экскурсии — 30 минут, предварительная регистрация не требуется.

Кроме того, в феврале для посетителей последних сеансов по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты по специальной стоимости 200 рублей. В стоимость билета входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, а также временных выставок. Билеты можно купить только онлайн, они доступны для покупки за две недели до даты посещения. Количество билетов, участвующих в акции, ограничено.

Также посетители могут присоединиться к бесплатным аудио-маршрутам по экспозиции "Шлиман. Троя рядом", которые можно послушать на своем смартфоне. Маршруты доступны для прослушивания на сайте проекта.