С февраля в ангаре производится обслуживание самолетов по формам A-cheсk. Во втором полугодии планируется расширить объемы работ по формам С-cheсk с освоением компетенций по обслуживанию и ремонту компонентов, наиболее востребованных при регулярной эксплуатации лайнеров. К таким относятся колеса, тормоза, интерьер салона, буфетно-кухонное оборудование, перечислил представитель Red Wings. Одновременно ангар может обслуживать два самолета, уточнил он.

До этого основными провайдерами техобслуживания "Суперджетов" Red Wings были структуры ПАО "Корпорация "Иркут" (производитель самолетов) и "Тулпар техник".

"Выполнение своими силами технического обслуживания воздушных судов, начиная с формы А-cheсk и выше, позволит максимально оперативно решать комплекс работ по техническому обслуживанию, уменьшая время простоя воздушных судов", — отметил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин, слова которого передал представитель компании.

Red Wings является вторым крупнейшим эксплуатантом Superjet 100: в парке компании сейчас 19 лайнеров этого типа. Помимо них, на пассажирских рейсах компания эксплуатирует три Boeing 777, следует из данных FlightRadar 24.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базируется в аэропортах "Домодедово", "Жуковский", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и Махачкалы.