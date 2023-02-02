«По данным входящего в РСТ сервиса Ostrovok.ru, с начала января российские туристы чаще всего бронировали размещение в Москве (22% всех броней по стране), Санкт-Петербурге (15%) и Краснодарском крае (14%)», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, в аналогичный период прошлого года тройку лидеров составляли Москва, Крым и Санкт-Петербург.

«У клиентов сервиса Bronevik.com в начале 2023 года, помимо Москвы и Петербурга, лидерами продаж стали Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. На длинные февральские выходные также наблюдается спрос на поездки в Тулу и Ярославль», — отмечают в РСТ.

«Среди зарубежных направлений по числу бронирований в январе у Ostrovok.ru лидируют Белоруссия с долей 20%, Турция (17%) и Таиланд (10%). В прошлом году в топ-3 зарубежных направлений входили Турция, ОАЭ и Испания», — отмечают в РСТ

По данным МТС Travel, основанных на Big Data МТС, в январе наиболее популярными направлениями для зарубежного отдыха россиян стали ОАЭ, Турция, Таиланд, Белоруссия и Египет.